В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» отметил Всемирный день бестраншейных технологий окончанием ремонтных работ на Ленинградском проспекте

На Ленинградском проспекте, 12 в Нижнем Тагиле закончились ремонтные работы на канализационном коллекторе. Особенность этого ремонта в том, что его проводили с помощью бестраншейных технологий. Оказывается, у этой технологии есть свой праздник — Всемирный день технологий горизонтального направленного бурения (World Trenchless Day).

«Если необходимо заменить старый трубопровод, то здесь тоже применяется технология горизонтального направленного бурения. Для этого осуществляется разрушение трубы с использованием специальных ножей. При таком бестраншейном восстановлении трубопроводов или замене коммуникационной системы сначала двигаются ножи и взрезаются трубу, а немного позади них перемещается специальная насадка, которая расширяет трубопровод и увеличивает диаметр создаваемого отверстия. Этот метод имеет название "статическое взламывание". Таким способом можно делать замену трубопроводов без разрытий, разрушая металлические, керамические или асбестоцементные трубы», — рассказал АН «Между строк» начальник производственно-технического отдела ООО «Водоканал-НТ» Андрей Митькин.

ООО «Водоканал-НТ» уже несколько лет применяет технологию горизонтального направленного бурения. Благодаря ей специалисты могут прокладывать трубопроводы разных диаметров и разной протяжённости без вскрытия верхних пластов грунта.

В этом году «Водоканал-НТ» применил ещё одну новую, уже европейскую, технологию — спираленавивки трубы (когда новая труба формируется внутри существующей трубы). Специалисты воспользовались этим методом при реконструкции старого бетонного канализационного коллектора диаметром 1000 мм на Гальянке, за гипермаркетом «Лента», где идёт строительство новой подъездной дороги к мосту через Тагильский пруд.

«Применить новую европейскую технологию специалистам ООО "Водоканал-НТ" пришлось по нескольким причинам. Первая — новый материал очень износостойкий, срок службы — 50–70 лет. Вторая причина — сложность работ на этом участке. С одной стороны проходит тепловая сеть, с другой — газопровод, чтобы не повредить эти коммуникации, пришлось использовать технологию спираленавивки трубы. Кроме того, важно было производить реконструкцию на действующем коллекторе, потому что из-за высокого объёма стоков остановить его невозможно», — пояснил Андрей Митькин.

Эта технология, подчёркивают в компании, экономически выгодна — после ремонтов нет необходимости восстанавливать верхние слои грунта на большой площади, наземные коммуникационные сооружения и объекты инфраструктуры, не требуется привлечение землеройной техники и дополнительной рабочей силы.