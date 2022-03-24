В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» оперативно устранил крупную коммунальную аварию

Вечером 23 марта у дома № 30 на улице Фрунзе произошла серьёзная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы вода хлынула на проезжую часть. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ», авария была устранена в течение 15 минут.

«Заявку о выходе воды из канализационного колодца по адресу Фрунзе, 30 в дежурно-диспетчерскую службу ООО “Водоканал-НТ” передали в 22:51, аварийная дежурная бригада прибыла на место в 23:20. Аварийная ситуация была устранена в течение 15 минут. Вся вода по естественному уклону дороги ушла в канаву водоотведения. Обледенение дорожного полотна не произошло», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.