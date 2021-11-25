В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» начал аварийный ремонт труб на улице Первомайской

В Нижнем Тагиле специалисты ООО «Водоканал-НТ» приступили к ремонту сети водоотведения на пересечении улиц Ломоносова и Первомайской. Аварийные работы вызваны обвалом коллектора на данном участке. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, планируется замена трубы диаметром 150 мм и протяжённостью 15 метров.

«Одна из сложностей работы на объекте — два канализационных колодца, которые оказались закатаны асфальтом при ремонте дороги на улице Первомайской несколько лет назад. Сейчас специалистам “Водоканала” предстоит раскопать их, прочистить, а затем нарастить недостающую высоту, чтобы их уровень сравнялся с дорожным полотном. Восстановление колодцев поможет минимизировать протяжённость траншеи для ремонта сети водоотведения, а также снизить нагрузку с остальных колодцев», — рассказал заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.

В ремонтных работах задействованы шесть человек, два экскаватора, «КамАЗ», илосос, манипулятор и акваджет. Завершить все работы коммунальщики планируют до 28 ноября.

Напомним, из-за ремонта сетей закрыто автомобильное движение по улице Первомайской на участке от Ломоносова до Карла Маркса.