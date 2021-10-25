В Нижнем Тагиле водителя зажало в салоне автомобиля после удара о столб 

В Нижнем Тагиле 38-летний водитель Toyota Corona не справился с управлением и врезался в электроопору. Инцидент произошёл утром 24 октября на улице Краснознамённой. В результате аварии водителя зажало в салоне. Прибывшие на место аварии спасатели Центра защиты населения достали мужчину из машины.

«В 07:25 поступил звонок, что на улице Краснознамённой автомобиль врезался в опору линии электропередачи, в результате аварии водитель оказался зажат в салоне авто. Поисково-спасательная группа незамедлительно выехала на место происшествия, где спасатели достали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщил Центр защиты населения у себя в Instagram.

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что мужчина был освидетельствован на состояние опьянения. В момент аварии он был трезв.