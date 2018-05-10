В Нижнем Тагиле водитель Volvo протаранил 4 автомобиля и скрылся с места ДТП

9 мая на Вагонке водитель Volvo устроил массовое ДТП с припаркованными автомобилями и скрылся с места аварии. Инцидент произошёл днём, сразу после праздничной демонстрации. Во дворе дома №4 по улице Парковой Volvo наехал на Opel Astra с такой силой, что тот по принципу домино «собрал» стоявшие за ним автомобили. Таким образом, серьёзные повреждения получили четыре транспортных средства, не считая иномарку виновника ДТП.

«Сегодня в 13:55 во дворе по ул. Парковая, д. 4, белый Volvo допустил наезд на мой автомобиль Opel Astra, причинив значительный ущерб. Также при допущенном наезде он протащил мой автомобиль на 2,5 метра и столкнул с сзади стоящими автомобилями. С места ДТП виновник скрылся сразу же. Сам же он проживает на ул. Парковая, д. 4. В данный момент скрывается», – написал Алексей Воробьёв в группе «Чёрный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Алексея Воробьёва, виновник ДТП «скорее всего был пьян».

«Мы поднимались к соседям, опрашивали их, и сосед, который живёт через стенку с ним, дедушка, сказал, что около часа супруги ругались. Потом этот мужик вышел, сел за Volvo, и случилось ДТП. А потом тот же сосед поднимался с представителем ГИБДД к жене водителя, и она была в поддатом состоянии. Скорее всего они были оба пьяны», – добавил владелец Opel Astra.

На место происшествия хозяин повреждённого Opel Astra вызвал сотрудников ГИБДД. Сегодня в ведомстве ему сообщили, что виновника аварии нашли.