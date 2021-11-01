В Нижнем Тагиле водитель внедорожника снёс забор частного дома и сбежал (ВИДЕО)

Вечером 30 октября в Нижнем Тагиле в частном секторе по улице Калужской на Вагонке водитель SsangYong Kyron снёс забор дома и врезался автомобиль Nissan Qashqai. Как сообщил АН «Между строк» очевидец ДТП, в тот момент во дворе находилась компания людей, которые распивали спиртные напитки. Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения с соседнего дома, водитель решил скрыться с места аварии. Один из отдыхающих попытался догнать его, однако сделать этого не удалось.

«Куда и почему так мчался внедорожник неизвестно. Улица, можно сказать, почти тупиковая. Там мало движения и ездят только жители. На видео видно, как водитель, виновник ДТП, спасается бегством. Его пытаются догнать, но часть участников вечеринки бежать уже не могла, только один был стойким», — рассказал собеседник.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установления личности водителя. В настоящее время автомобиль виновника ДТП находится на штрафстоянке.