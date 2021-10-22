​​​​​​​В Нижнем Тагиле водитель Toyota разбил два припаркованных автомобиля и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле разыскивают водителя Toyota Corolla, уехавшего с места ДТП, произошедшего у дома № 11 на улице Уральской. Как сообщил АН «Между строк» один из пострадавших автолюбителей Александр, инцидент произошёл 20 октября около 20:00 возле кафе «Раут». Водитель Toyota, который двигался по улице Уральской со стороны улицы Огаркова, уходя от столкновения с Kia Optima, врезался в стоящие на парковке автомобили Audi A6 и Skoda Octavia. После аварии мужчина вышел оценить повреждения, после сел в автомобиль и уехал.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

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