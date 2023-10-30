В Нижнем Тагиле водитель Toyota Corolla потерял сознание и спровоцировал массовое ДТП. В результате аварии он скончался на месте

В Нижнем Тагиле у дома № 21 на Северном шоссе 27 октября около 15:00 произошла массовая авария со смертельным исходом. Водитель Toyota Corolla столкнулся с автомобилем Renault Logan, после чего Renault въехал в Honda Fit.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 53-летний водитель Toyota Corolla ехал от Северного посёлка в сторону Восточного шоссе. Во время управления автомобилем, по словам его жены, находившейся рядом, он потерял сознание. В результате они выехали на встречную полосу, где врезались в автомобиль Renault Logan под управлением 48-летнего водителя. После чего Renault столкнулся с автомобилем Honda Fit, которым управлял 44-летний мужчина.

В результате аварии водитель Toyota Corolla скончался на месте. 21-летний пассажир Renault Logan доставлен в Нижнетагильскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. В момент аварии водители Renault Logan и Honda Fit были трезвы. Состояние водителя Toyota Corolla покажет назначенная химико-токсикологической экспертиза.