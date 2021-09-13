В Нижнем Тагиле водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе

Житель Нижнего Тагила сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе у дома № 131 по улице Перова, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское». ДТП произошло 11 сентября в 11 часов.
«Водитель автомобиля "Фольксваген Туран", следуя со стороны улицы Ульяновской в сторону улицы Балакинской, у дома № 131 по улице Перова допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля», — рассказали в ГИБДД.
В результате дорожного происшествия пострадала 13-летняя девочка-пешеход, она была доставлена в Центральную городскую больницу № 4 с переломом голени.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, которые провели осмотр места происшествия, установили личность водителя, опросили очевидцев. Было установлено, что девочка шла после окончания уроков из школы на остановку автобуса. Наезд на пешехода совершил мужчина 1985 года рождения, житель города Нижний Тагил, имеющий стаж вождения 7 лет. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, опьянение не установлено. Водитель не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ.
В отношении виновника аварии сотрудники полиции составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходу.
«Госавтоинспекция напоминает водителям, что пешеходы имеют преимущество при переходе дороги по пешеходному переходу. При приближении к пешеходному переходу водителю необходимо снизить скорость и быть готовым в случае появления на нём пешеходов принять меры к полной остановке транспортного средства. Необходимо быть особенно внимательными при проезде перекрёстков возле образовательных организаций, детских учреждений. Пешеходам, в свою очередь, следует соблюдать меры безопасности при переходе дороги, смотреть по сторонам и переходить дорогу, только убедившись в том, что водители вас заметили и уступают дорогу. В тёмное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде. Наступил новый учебный год, родителям необходимо ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на дорогах, особенно если ребёнок передвигается самостоятельно из школы и обратно. Дополнительные меры безопасности помогут избежать получения травм и гибели», — подчеркнули в ГИБДД.