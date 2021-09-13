В Нижнем Тагиле водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе

Житель Нижнего Тагила сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе у дома № 131 по улице Перова, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское». ДТП произошло 11 сентября в 11 часов.

«Водитель автомобиля "Фольксваген Туран", следуя со стороны улицы Ульяновской в сторону улицы Балакинской, у дома № 131 по улице Перова допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля», — рассказали в ГИБДД.

В результате дорожного происшествия пострадала 13-летняя девочка-пешеход, она была доставлена в Центральную городскую больницу № 4 с переломом голени.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, которые провели осмотр места происшествия, установили личность водителя, опросили очевидцев. Было установлено, что девочка шла после окончания уроков из школы на остановку автобуса. Наезд на пешехода совершил мужчина 1985 года рождения, житель города Нижний Тагил, имеющий стаж вождения 7 лет. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, опьянение не установлено. Водитель не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ.

В отношении виновника аварии сотрудники полиции составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходу.