В Нижнем Тагиле водитель сбил 17-летнюю школьницу на пешеходном переходе

Водитель автомобиля Daewoo Nexia наехал на 17-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошёл вечером 13 июля у дома № 14 на улице Циолковского, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

За рулём авто был 35-летний тагильчанин. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что он был трезв. Девушка получила ссадину правой ладони и правого плеча. После ДТП она была отпущена домой.

Сотрудникам ГИБДД водитель пояснил, что при движении по перекрёстку хотел повернуть налево. Он пропустил автомобиль, движущийся справа от него, и продолжил движение налево, не заметив девушку, которая в это время уже начала переходить дорогу.

Мужчине грозит административный штраф от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей за непредоставление преимущества в движении пешеходам.