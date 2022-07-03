В Нижнем Тагиле водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе 

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое под колёса автомобиля на пешеходном переходе угодил 16-летний ребёнок. ДТП произошло 2 июля в 23:45 на улице Металлургов у дома № 32.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за рулём автомобиля Toyota Corolla находился 31-летний мужчина, который в момент ДТП отвлёкся на телефон и, несмотря на то, что увидел пешехода, не успел затормозить. Подросток был госпитализирован в детскую ЦГБ № 2 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Сотрудники ГИБДД установили, что с начала 2022 года виновник аварии 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП он был трезв. Также автомобиль имел тонированные стёкла и резину, которая не соответствует требованиям безопасности. При таких неисправностях эксплуатация транспортного средства запрещена. В отношении водителя были составлены административные материалы по статье 12.18 КоАП РФ, части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и части 3.1. статьи 12.5 КоАП РФ.

Автоинспекторы выяснили, что подросток находился на прогулке с разрешения родителей и возвращался домой в позднее время. На одежде у парня отсутствовали световозвращающие элементы. В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.