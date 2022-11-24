В Нижнем Тагиле водитель Renault Logan сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП

Накануне вечером в Нижнем Тагиле Renault Logan сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу. Инцидент произошёл около дома № 153 на улице Красноармейской, на трамвайной остановке «Смак». Иномарка двигалась со стороны улицы Фрунзе по улице Космонавтов в сторону улицы Красноармейской. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ребёнок обошёл трамвай сзади и начал перебегать дорогу, где его и сбила машина.

После этого водитель Renault скрылся с места ДТП. Мальчик обратился в травмпункт ГБУЗ «Городская поликлиника № 3», где ему оказали медпомощь и диагностировали ушибленную рану правого коленного сустава. ​Спустя несколько часов сотрудники ГИБДД нашли водителя, им оказался 42-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. За нарушение правил дорожного движения в этом году не привлекался. По факту случившегося водитель пояснил инспекторам ДПС, что мальчик выбежал неожиданно, поэтому он не успел нажать на тормоз.

​На водителя Renault составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Также мужчине выписали административный штраф в размере 800 рублей по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (не вписан в страховой полис ОСАГО).

​Госавтоинспекция напоминает, что при случившемся ДТП водитель, причастный к нему, обязан остановить свой транспорт, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и не перемещать предметы, имеющие отношение к аварии. В этом случае водитель иномарки должен был ещё и сообщить в госавтоинспекцию о случившемся.