В Нижнем Тагиле водитель подделал справку о прохождении предрейсового медосмотра

Нижнетагильская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Свердловской области. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ — использование заведомо поддельного официального документа. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».

По версии следствия, водитель, работающий на участке эксплуатации и обслуживания автомобильной и дорожно-строительной техники машинной станции, не стал проходить медицинский осмотр перед отправлением в рейс. Вместо этого он предоставил поддельные документы о прохождении предрейсового медосмотра.

Установлено, что в течение 2024 года он совершил четыре рейса по поддельным документам от станции Смычка до станции Решеты Свердловской области. Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу.