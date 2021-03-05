В Нижнем Тагиле водитель пассажирского автобуса устроил ДТП с пострадавшими

Сегодня, 5 марта, в 12:00 у дома № 32 по Уральскому проспекту столкнулись пассажирский ПАЗ и Mitsubishi Lancer. Водитель автобуса маршрута № 33 ГГМ — вокзал возвращался с обеда и ехал без пассажиров.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», 47-летний водитель автобуса ПАЗ, следуя со стороны Октябрьского проспекта в сторону улицы Дружинина по Уральскому проспекту, у дома № 32 при развороте налево с правой полосы не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi Lancer под управлением 26-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия 68-летняя пассажирка иномарки с тупой травмой живота и ушибом грудной клетки доставлена в городскую больницу № 2. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и провели освидетельствование водителей на состояние опьянения — оба водителя были трезвы.

Автобусом управлял мужчина со стажем вождения транспортом категории Д 11 лет. Только в 2021 году он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Как отмечают в ГИБДД, с начала этого года на дорогах Нижнего Тагила зарегистрировано два ДТП по вине водителей автобусов, в результате которых пострадали пять человек.