В Нижнем Тагиле водитель-новичок устроил ДТП с пострадавшим

Накануне, 22 января, около 12:00 на улице Садоводов произошло ДТП, в котором травмировался пассажир. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 37-летний водитель «Газели», двигаясь по улице Садоводов со стороны улицы Алтайской, у дома № 110 выехал на встречку и врезался в Lada Kalina под управлением 36-летнего мужчины.

В результате аварии 73-летний пассажир легковушки был госпитализирован. Предварительно врачи диагностировали у него перелом бедра. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель «Газели» получил права на управление автомобилем категории В менее двух лет назад и только в течение 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 13 раз. В основном нарушения были связаны с превышением скорости на дорогах. Оба водителя на момент аварии были трезвы.

UPD: первоначально в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила заявили, что водителю «Газели» 71 год.