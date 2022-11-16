В Нижнем Тагиле водитель микроавтобуса, чтобы избежать аварии, врезался в дорожный знак (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 12 ноября произошло ДТП на пересечении улиц Красноармейской и Космонавтов. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила,

28-летний водитель Kia Optima при повороте налево не пропустил «Газель», которая двигалась по улице Космонавтов. Уходя от столкновения, 51-летний водитель фургона вылетел на тротуар и снёс столб вместе с дорожным знаком. Момент аварии попал на камеры наблюдения.

В ГИБДД уточнили, что ДТП обошлось без пострадавших, но оба транспортных средства получили повреждения. На мужчину за рулём Kia Optima составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрёстков).

Накануне на перекрёске, где произошла авария, специалисты МБУ «Сигнал-3» восстановили ограждение и дорожный знак.