В Нижнем Тагиле водитель маршрутного автобуса во время драки пырнул коллегу отвёрткой (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 15 марта около 17:00 два водителя пассажирских автобусов устроили драку на остановке «Рудоуправление». В ходе потасовки один из мужчин достал отвёртку и нанёс два удара оппоненту в грудь. В результате драки потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

В совершении преступления подозревается 42-летний житель микрорайона Красный Камень, который уже дал признательные показания. Заведено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции ищут свидетелей произошедшего. Чтобы помочь в расследовании уголовного дела, нужно обратиться в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или 97-64-61.