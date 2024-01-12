В Нижнем Тагиле водитель маршрутки напал на несовершеннолетнюю девушку и выкинул её на улицу. Прокуратура и полиция проводят проверку

В Нижнем Тагиле водитель маршрутки № 36 напал на девочку-подростка и выкинул её из «Газели». Как рассказывает «Инцидент Нижний Тагил», конфликт произошёл 10 января около 22:15 на остановке у кинотеатра «Красногвардеец».

«Очень отвратительная ситуация произошла вчера. Я, как и другие пассажиры, следовала по маршруту от ТРЦ DEPO до остановки “Кинотеатр Красногвардеец”. Неожиданно, уже на выходе, водитель 36-й маршрутки набросился на несовершеннолетнюю девочку с оскорблениями и кулаками! Водитель — взрослый, крепкий мужик. Подойдя к пассажирской двери, он со всей силы схватил её за шкирку, словно провинившегося котёнка, после чего со всей дури швырнул её с лестницы маршрутки. Девушка тут же, не удержавшись на ногах, полетела кубарем с лесенки на землю. Девушка ударилась головой», — говорит очевидец.

Как рассказывает свидетель происшествия, зимняя одежда и шапка смягчили падение. Но на этом водитель не остановился: он вышел из маршрутки и продолжил нападать на девочку. Когда в конфликт вмешались прохожие, мужчина остановился.

«Он не просто покрыл меня матом, избил, он ещё порвал мою куртку, сумку, испортил паспорт. Изначально, как только мы зашли в эту маршрутку у ТРЦ DEPO, то сразу обратили внимание, что он хамил пассажирам. Что его привело в такую ярость, я до сих пор не могу понять. Когда я расплачивалась с ним, у меня случайно упало несколько рублей, он сразу же начал хамить. Я не ожидала, что он начнёт распускать руки. Так и не поняла, за что он меня избил. Наверное, нервы у человека не в порядке или проблемы с головой», — пояснила пострадавшая.

Конец потасовки попал на видео.

Накануне, 11 января, пострадавшая девушка обратилась в отдел полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское». По факту произошедшего организована проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла на контроль проведение процессуальной проверки по заявлению несовершеннолетних о незаконных действиях водителя маршрутного автобуса. А также организовала проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте.

«По имеющейся на данный момент информации, 10 января 2024 года в вечернее время в районе остановки “Кинотеатр Красногвардеец” в Нижнем Тагиле водитель автобуса, двигавшегося по маршруту № 36, совершил противоправные действия в отношении 17-летней несовершеннолетней. Подросток пояснила, что инцидент произошёл из-за того, что при оплате у неё из рук выпала часть монет. После чего водитель автобуса повёл себя агрессивно, начал оскорблять её и её 16-летнюю подругу, схватил несовершеннолетнюю за верхнюю одежду и порвал куртку», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, органами прокуратуры будет дана оценка законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что в компании-перевозчике «Союз-НТ» проводят служебную проверку по произошедшей ситуации.

«По словам водителя, девушка швырнула деньги при оплате проезда, часть которых раскатилась по салону маршрутки. Мужчина сделал пассажирке замечание, на что услышал в свой адрес оскорбления в нецензурной форме. Но это, конечно, не служит оправданием его поступка. По итогам проверки, в том числе полицейской, к перевозчику и сотруднику примут необходимые меры», — сообщили в пресс-службе мэрии.