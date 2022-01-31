В Нижнем Тагиле водитель маршрутки наорал на женщину-инвалида из-за костыля

В Нижнем Тагиле водитель маршрутки № 46 устроил конфликт с пассажиркой из-за того, что женщина зашла в салон с костылём. Инцидент произошёл 28 января около 18:00. 41-летняя тагильчанка Ирина села в маршрутное такси на улице Жуковского. С самого начала поездки она заметила, что водитель ведёт себя нервно, но причину такого поведения поняла не сразу.

«Я сначала и не подозревала, что всё дело в моём костыле с шипом. Я была в беспроводных наушниках и не обращала внимания, но потом поняла, что его возмутило именно это», — поделилась женщина.

Мужчина восточной внешности оборачивался и кричал на протяжении всего пути, обвиняя женщину в порче «дорогого линолеума», который был постелен на полу автомобиля. Ирина отметила, что из-за травмы позвоночника уже 7,5 лет вынуждена использовать костыль для передвижения. Но прибегает к использованию шипа на костыле зимой только в крайних случаях.

«Думаю, он понимал, что не может не везти меня, иначе это был бы совсем другой разговор. Я вообще впервые с таким сталкиваюсь», — говорит Ирина.

Учредитель объединения «Союз-НТ» (фирма занимается перевозками по маршруту № 46) Александр Петров сообщил АН «Между строк», что к ним пока никто с подобными жалобами не обращался.