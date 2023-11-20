В Нижнем Тагиле водитель Lada Granta сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия

Сегодня около 09:00 в Нижнем Тагиле у дома № 66а на Черноисточинском шоссе произошло серьёзное ДТП. 27-летний мужчина — водитель автомобиля Lada Granta сбил 11-летнего ребёнка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
«По предварительным данным, сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 27-летний мужчина — водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь со стороны улицы Челюскинцев на запрещающий (красный) сигнал светофора, не предоставил преимущество и допустил наезд на ребёнка-пешехода, переходившего проезжую часть на зелёный сигнал светофора, после чего скрылся с места ДТП», — пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В результате аварии 11-летний мальчик, который направлялся в школу, получил переломы голеней и был госпитализирован в Демидовскую горбольницу.
После ДТП водитель самостоятельно обратился в полицию. По факту случившегося он пояснил, что отвлёкся на телефон, из-за чего не увидел красный сигнал светофора. А после наезда испугался и уехал с места происшествия.
Автоинспекторы установили, что стаж вождения водителя составляет 9 лет. В отношении автомобилиста инспекторы оформили административный протокол по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся), ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ (повторное пересечение перекрёстка на запрещающий сигнал светофора), ч. 1 ст. 12.36 КоАП РФ (нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства), ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие документов, предусмотренных ПДД).
Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, транспортного средства, опросили очевидцев. В момент аварии водитель был трезв.