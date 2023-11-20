В Нижнем Тагиле водитель Lada Granta сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия

Сегодня около 09:00 в Нижнем Тагиле у дома № 66а на Черноисточи­нском шоссе произошло серьёзное ДТП. 27-летний мужчина — водитель автомобиля Lada Granta сбил 11-летнего ребёнка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

«По предварительным данным, сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 27-летний мужчина — водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь со стороны улицы Челюскинцев на запрещающий (красный) сигнал светофора, не предоставил преимущество и допустил наезд на ребёнка-пешехода, переходившего проезжую часть на зелёный сигнал светофора, после чего скрылся с места ДТП», — пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате аварии 11-летний мальчик, который направлялся в школу, получил переломы голеней и был госпитализирован в Демидовскую горбольницу.

После ДТП водитель самостоятельно обратился в полицию. По факту случившегося он пояснил, что отвлёкся на телефон, из-за чего не увидел красный сигнал светофора. А после наезда испугался и уехал с места происшествия.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения водителя составляет 9 лет. В отношении автомобилиста инспекторы оформили административный протокол по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяж­ести вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (ос­тавление водителем места ДТП, участником которого он являлся­), ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ (повторное пере­сечение перекрёстка на запрещающий сигнал светофора), ч. 1 ст. 12.36 КоАП РФ (нар­ушение правил пользо­вания телефоном водителем транспортного средства), ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутст­вие документов, преду­смотренных ПДД).

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, транспортного средства, опросили очевидцев. В момент аварии водитель был трезв.