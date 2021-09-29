В Нижнем Тагиле водитель, который неоднократно садился за руль пьяным, отправится в тюрьму

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор водителю, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления).

Как установлено следствием, 24 июня 2021 года обвиняемый сел пьяным за руль в период неснятой и непогашенной судимости. Сегодня его приговорили к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Дзержинского района.

Как отмечают в прокуратуре, мужчина совершил преступление против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто сроком на три года.

Также в прокуратуре отметили, что в декабре 2018 года он уже был осуждён за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев. В августа 2019 года мужчина был освобождён.