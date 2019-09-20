В Нижнем Тагиле водитель Kia Rio сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле 67-летний водитель Kia Rio сбил 40-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП случилось сегодня в 7:10 на проспекте Вагоностроителей. В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что управлявший Kia Rio пенсионер двигался в сторону улицы Зари, не предоставил пешеходу преимущества в движении, в результате чего наехал на него. В ЦГБ № 1 у тагильчанки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого бедра. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» писали, что водитель якобы не заметил пешехода из-за солнца и применил экстренное торможение. Там также сообщалось, что пострадавшая «головой пробила лобовое стекло Kia Rio и была госпитализирована на скорой в лечебное учреждение».