В Нижнем Тагиле водитель КамАЗа насмерть сбил 82-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле водитель КамАЗа сбил 82-летнего мужчину. ДТП произошло 10 ноября около 16:00 на проезжей части у дома № 48 на улице Победы. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода.

«Прибывшими​ на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ​установлено, ​что водитель автомобиля КамАЗ 39-летний мужчина, двигаясь со стороны улицы Космонавтов в сторону улицы Карла Либкнехта, у дома № 48 на улицы Победы допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода», — пояснили в ГИБДД.

Пострадавший был доставлен в ЦГБ № 2 Нижнего Тагила, где вскоре скончался от полученных травм.

Грузовиком управлял водитель со стажем 21 год, ​в течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД​ привлекался 1 раз. В момент аварии был трезв.

По факту случившегося он пояснил, что двигался с разрешённой скоростью, пешехода, который пересекал проезжую часть, не видел, так как он находился в слепой зоне. Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания.