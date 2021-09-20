В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе, подвёз её до остановки и уехал

На Вые неустановленный водитель сбил 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу. После он довёз её до остановки и уехал. Инспекторы ГИБДД разыскали виновника ДТП и возбудили административное дело.

Инцидент произошёл на улице Краснознамённой 16 сентября около 14:00. Девочка-подросток шла из школы на автобусную остановку, чтобы уехать домой. Подойдя к пешеходному переходу, посмотрела по сторонам. Автомобиль видела, но он был далеко. Школьница начала переходить проезжую часть и в этот момент почувствовала удар слева.

«Водитель транспортного средства остановился, спросил, нужна ли медицинская помощь, девочка отказалась, так как была испугана и не чувствовала боли. Водитель посадил её в автомобиль, довёз до автобусной остановки и уехал. Ребёнок запомнил, что водитель управлял автомобилем бежевого цвета», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Инспекторы дорожной полиции по камерам видеонаблюдения разыскали водителя. Им оказался 55-летний мужчина со стажем управления автомобилем два года. В 2021 году за нарушение правил дорожного движения привлекался один раз.

Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что не видел девочку. Водитель довёз пострадавшую до автобусной остановки и уехал, не оставив своих данных и не сообщив о случившемся в ГИБДД.

Госавтоинспекторы отмечают, что при таких авариях нужно остановить машину, включить аварийку, выставить знак. Затем помочь пострадавшему, вызвать медиков и экипаж дорожной полиции. За невыполнение этих обязанностей автовладельца могут привлечь к ответственности по статье 12.27 КоАП РФ. Она предусматривает штраф в 1000 рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет либо арест до 15 суток.