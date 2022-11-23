В Нижнем Тагиле водитель и инспектор ГИБДД устроили скандал на дороге (ВИДЕО)

В сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «ВКонтакте» появилась видеозапись конфликта между сотрудником ГИБДД и автолюбителем в Нижнем Тагиле. По словам автора поста, автоинспектор вёл себя неподобающим образом, хамил и превышал свои должностные полномочия.

Мужчину, опубликовавшего пост, зовут Илья. 9 ноября он находился за рулём грузовой «Газели». Во время движения по улице Черных его остановил инспектор ДПС для проверки документов. По словам водителя, после их предъявления полицейский направился в сторону патрульного автомобиля, не вернув документы и не объяснив причину своего поступка. На возникший у Ильи вопрос полицейский якобы начал выражаться матом, провоцируя конфликт, после чего мужчина начал снимать происходящее на телефон.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали свою версию произошедшего.

«9 ноября наряд ГИБДД нёс службу в соответствии с план-заданием на улице Черных, во время чего был установлен данный гражданин. После остановки автомобиля инспектор проверил у мужчины водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, а вот с проверкой страхового полиса возникли сложности: мужчина долго не мог его найти, поэтому сотрудник попросил продолжить поиск документов, в то время как сам займётся остановкой других транспортных средств. В этот момент гражданин начал грубо вести себя, после чего произошёл конфликт, попавший на видеозапись. Дальше словесной перепалки дело не дошло, однако после инцидента мужчина обратился в дежурную часть и сообщил о случившемся. В данный момент по данному факту проводится внутренняя проверка», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

От комментариев АН «Между строк» автор видеозаписи воздержался.