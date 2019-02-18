В Нижнем Тагиле водитель грузовика сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

32-летний водитель Isuzu Elf сбил 14-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл днём 14 февраля во дворе дома № 21 по улице Гвардейской. Пострадавшая пояснила полиции, что она шла по тротуару, услышала шум приближающегося сзади автомобиля и отошла в сторону, после чего почувствовала удар по затылку и упала. Когда девочка поднялась на ноги, то увидела удаляющуюся грузовую автомашину. По её словам, водитель остановился, вышел, что-то сказал, после чего сел в автомобиль и уехал.

С помощью камер наружного видеонаблюдения виновник ДТП был найден и привлечён к административной ответственности.

«После дорожно-транспортного происшествия нельзя убирать машину с места происшествия и уезжать, необходимо в обязательном порядке сообщить о произошедшем в дежурную часть ГИБДД. За оставление места происшествия, как и за уезд с намерением скрыться с места происшествия, предусмотрена административная ответственность. За уезд с мест происшествия с намерением скрыться предусмотрена ответственность вплоть до лишения специального права управления до двух лет или административного ареста до 15 суток», — напоминают в дорожной полиции.

В 2018 году в Нижнем Тагиле с места ДТП скрылись 32 водителя, 29 из которых разысканы, за январь 2019 года скрылись три водителя, все водители установлены.