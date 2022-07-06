В Нижнем Тагиле водитель грузовика с московскими номерами устроил гонки в стиле кинофильма «Форсаж» (ВИДЕО)

Неадекватное поведение на дороге продемонстрировал водитель грузовика Hyundai с московскими номерами. Невежливое отношение к остальным участникам дорожного движения со стороны мужчины, вероятно являющегося фанатом франшизы «Форсаж» (16+), заметила тагильчанка Виктория.

«Этот чудила на грузовичке вдруг стал вытворять что-то совсем небезопасное, перестраиваться из ряда в ряд, сигналить, поджимать автомобиль с восклицательным знаком. Видит же, что новичок едет, вот и попытался его “научить” видимо», — рассказала автоледи АН «Между строк».

По словам Виктории, за рулём грузовика находился молодой мужчина. Во время движения он несколько раз громко выругался в сторону водителя Toyota и показал неприличный жест рукой.