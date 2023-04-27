В Нижнем Тагиле водитель-должник несколько лет прятал свой Lexus от приставов в соседнем дворе

В Нижнем Тагиле судебные приставы разыскали спрятанный водителем-должником Lexus RX300. Автолюбитель скрывал иномарку в соседнем дворе своего дома, а сам говорил, что машину продал. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, мужчина знал о том, что должен погасить транспортный налог, однако на протяжении нескольких лет уклонялся от оплаты, накопив долг в размере 311 тысяч рублей.

На банковские счета автовладельца наложили арест, но деньги на них не поступали. Тогда судебные приставы по Ленинскому и Пригородному району выяснили, что в собственности у водителя зарегистрирован Lexus. Однако при требовании предъявить своё имущество и покрыть таким образом долг тагильчанин заявил, что машины у него нет. Судебные приставы организовали розыск и нашли спрятанную иномарку на парковке в соседнем дворе дома, где проживает должник.

Мужчина, не желая становиться пешеходом, погасил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор в размере 22 тысяч рублей. После этого Lexus вернули хозяину и отменили все ограничительные меры.