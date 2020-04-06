В Нижнем Тагиле водитель без прав врезался в фонарный столб

В ночь на 5 апреля у дома № 9а по Восточному шоссе автомобиль Daewoo Nexia, за рулём которого находился 35-летний мужчина, вылетел с дороги и врезался в фонарный столб. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, автомобиль двигался в сторону посёлка Северного. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате водителя зажало в машине, сообщил TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин. Пострадавшего доставали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. В результате аварии мужчина получил травмы головы, перелом рёбер и ног. Он был госпитализирован в ЦГБ № 1.

Дорожные полицейские выяснили, что пострадавший не имел права управления транспортным средством. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.