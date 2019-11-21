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В Нижнем Тагиле водитель без прав сбил 55-летнюю женщину на пешеходном переходе

21.11.2019 10:38
В Нижнем Тагиле водитель без прав сбил 55-летнюю женщину на пешеходном переходе

Вечером 20 ноября 24-летний водитель ВАЗ-21099 поворачивал с улицы Чайковского на проспект Вагоностроителей и сбил 55-летнюю женщину. Она переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД. В результате ДТП пешехода госпитализировали с подвывихом берцовой кости в ЦГБ №1. В момент аварии мужчина был трезв, однако водительских прав у него нет.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством без водительских прав, нарушителям грозит штраф от 5000 до 15000 рублей.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД
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