В Нижнем Тагиле водитель без прав на пешеходном переходе сбил двух человек

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Дорожно-транспортное происшествие​ произошло 5 июня около​ 22 часов​ ​у дома № 35 по Черноисточинскому шоссе.

«Предварительно установлено, что​ 26-летний мужчина — водитель Renault Logan, не имеющий права управления транспортным средством, следуя со стороны Октябрьского проспекта, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух пешеходов», — сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В результате дорожного​ происшествия пешеходы — 38-летняя женщина и 40-летний мужчина — с многочисленными травмами госпитализированы. Водитель на момент аварии был трезв.

Сотрудниками полиции установлено, что автомобилем управлял мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, водительское удостоверение никогда не получал, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз за превышение скоростного режима. Автомобиль мужчина приобрёл у родственника.