В Нижнем Тагиле водитель без прав на пешеходном переходе сбил двух человек

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 июня около 22 часов у дома № 35 по Черноисточинскому шоссе.
«Предварительно установлено, что 26-летний мужчина — водитель Renault Logan, не имеющий права управления транспортным средством, следуя со стороны Октябрьского проспекта, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух пешеходов», — сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.
В результате дорожного происшествия пешеходы — 38-летняя женщина и 40-летний мужчина — с многочисленными травмами госпитализированы. Водитель на момент аварии был трезв.
Сотрудниками полиции установлено, что автомобилем управлял мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, водительское удостоверение никогда не получал, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз за превышение скоростного режима. Автомобиль мужчина приобрёл у родственника.
«За управление автомобилем лицом, не имеющим права управления транспортным средством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей. За передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления, — 30 000 рублей (статья 12.7 КоАП). Пешеходам, подойдя к пешеходному переходу, необходимо обязательно остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства во всех полосах для движения остановились и пропускают их, и только после этого можно переходить проезжую часть», — напомнили в ГИБДД Нижнего Тагила.