В Нижнем Тагиле во второй половине недели установится тёплая погода 

В Нижнем Тагиле в середине недели прекратятся снегопады, а столбики термометров поползут вверх. Также синоптики Уральского гидрометцентра обещают ветер с порывами до 13 метров в секунду на протяжении всей недели.

В понедельник, 14 февраля, в Нижнем Тагиле будет облачно и небольшой снег. Днём воздух прогреется до –8 градусов, ночью — до –12 градусов. Такая же погода ожидается и во вторник, 15 февраля.

16 февраля, в среду, станет заметно теплее. В светлое время суток столбики термометров покажут –3 градуса, а в тёмное — около –8. В четверг, 17 февраля, синоптики обещают переменную облачность, до –4 градусов днём и –7 градусов ночью. 18 февраля, в пятницу, днём будет –3 градуса, ночью — до –7 градусов.

В субботу, 19 февраля, днём термометры покажут –1, а ночью опустятся до –6 градусов. В воскресенье, 20 февраля, прогнозируется облачная погода, –1 градус днём и до –4 ночью.