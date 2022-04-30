В Нижнем Тагиле во время пожара в квартире пострадала пенсионерка 

30 апреля в Нижнем Тагиле во время пожара пострадала 70-летняя женщина, отравившись продуктами горения. Когда спасатели добрались до очага возгорания в комнате, где спала женщина, она была уже без сознания и могла задохнуться.

Инцидент произошёл в 5-этажном жилом доме по улице Газетной, 89, около 9:00. Соседи пенсионерки с утра почувствовали запах дыма из подъезда и вызвали спасателей. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в комнате, где спала женщина. В результате пожара были повреждены домашние вещи. Спасатели передали пострадавшую сотрудникам скорой помощи. Сейчас женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Специалисты ГУ МЧС России по Свердловской области напоминают, что не нужно оставлять включенные электроприборы без присмотра. Следует также проявлять осторожность при использовании открытого огня. Специалисты рекомендуют оборудовать жильё автономными пожарными извещателями, которые известят вас об опасности и разбудят в случае задымления.