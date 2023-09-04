В Нижнем Тагиле во время пожара пострадало два гаража

В Нижнем Тагиле 1 сентября в двух гаражах на улице Азовской в ГЭК «Старатель» произошёл пожар. Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательную службу в 16:05. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

По предварительным данным, собственник одного из гаражных боксов проводил сварочные работы на крыше. Спустя некоторое время он обнаружил задымление из соседнего гаража, вызвал пожарную службу. На место выехали 11 человек личного состава и 2 автоцистерны.

«Тушение производилось посредством разбора смежной стены гаражных боксов, выполненной из шлакоблоков. Был осуществлён пролив зданий до полной ликвидации пожара. В результате пожара огнём были повреждены два гаражных бокса, в одном из которых повреждена кровля, в соседнем — стена. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Пожар был локализован в 16:14», — рассказали АН «Между строк» в ОНДиПР Нижнего Тагил и ГГО.

Дознавателями МЧС проводится проверка, обстоятельства происшествия и ущерб устанавливаются.