В Нижнем Тагиле во время пожара пострадала женщина с инвалидностью

В Нижнем Тагиле во время пожара в частном доме по улице Хохрякова пострадала женщина с инвалидностью. Её, уже без признаков жизни, обнаружили прибывшие на место происшествия спасатели. К приезду скорой помощи женщина задышала, сейчас за её жизнь борются врачи.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 00:35 24 сентября. Однако, когда на вызов выехали 2 пожарных расчёта, пожара по указанному адресу они не увидели, хотя чувствовали запах дыма. Как рассказали в отделе надзорной деятельности, пожарные поняли, что возгорание произошло в соседнем доме. Там они и обнаружили женщину-инвалида без признаков жизни. Сотрудники МЧС вынесли женщину из дома и провели реанимационные мероприятия. Когда приехала скорая помощь, женщина уже начала дышать, однако её всё же госпитализировали. Оказалось, что тагильчанка проживает одна, уход за ней осуществляют приходящие родственники. Когда начался пожар, она сама позвонила в МЧС, но перепутала номер дома. Сейчас устанавливают родственников, проводят проверку.