В Нижнем Тагиле во время пожара пострадал пожилой мужчина 

В ночь на 31 мая загорелась квартира на первом этаже общежития на улице Дзержинского, 73. Прибывшие на место ЧП пожарные около входной двери одной из комнат обнаружили пожилого мужчину без сознания. С помощью спасательных устройств сотрудники МЧС вынесли его на улицу и передали бригаде скорой помощи.

«В отделении реанимации мужчине поставили диагноз “отравление продуктами горения, ожоги верхних дыхательных путей, верхней трети бедра и ожоги рук III степени (15% тела)”», — уточняется в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

В настоящее время по факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

«Предположительно, пострадавший мужчина был сильно пьян, когда от непотушенной сигареты произошло возгорание. Он пытался самостоятельно выйти из помещения, но потерял сознание и упал», — рассказали в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.