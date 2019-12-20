В Нижнем Тагиле во время открытия городских ёлок запретят торговать алкоголем

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал распоряжение о запрете продажи спиртного во время открытия ледовых городков и ёлок, пишет ИА «Все новости».

Отмечается, что ледовый городок на Вагонке откроют 23 декабря, продавать спиртное будет нельзя с 16 до 18 часов в квадрате Восточного шоссе, улиц Ильича, Окунева и проспекта Вагоностроителей.

25 декабря у ДК НТМК также состоится новогодний праздник, торговлю алкоголем запретят с 11 до 14 часов по улице Металлургов на участке от Гастелло до Кутузова. В этот же день состоится открытие ёлки на Старателе, запрет на продажу спиртного будет действовать с 11 до 13 часов в квадрате улиц Азовской, Дунайской, Гагарина, Левита.

Открытие главной ёлки Нижнего Тагила запланировано на 27 декабря в 18:00, торговлю спиртными напитками с 17:00 до 19:00 запретят в магазинах в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Красноармейская, улица Карла Маркса.

Кроме того, в Рождество, 7 января, на время праздника с 15 до 20 часов запрет продажи алкоголя распространится на те же улицы.