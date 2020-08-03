В Нижнем Тагиле во время карантина молодые актёры сняли дебютный фильм о творческом кризисе и дельфинах

Тагильчане Семён Мруз и Евгений Корнильев за время режима самоизоляции сняли короткометражный фильм «Как я чуть не увидел дельфина». Съёмки проходили на Лебяжке, Вые и Красном Камне с мая по июль, рассказал «Афише МС» один из создателей ленты Семён Мруз.

23-летний Семён Мруз и 21-летний Евгений Корнильев дружат с детства, оба учились в школе № 10, оба поступили в ЕГТИ. Семён учился на актёра театра кукол, год назад переехал в Санкт-Петербург. Евгений заканчивает обучение на артиста драматического театра. Весной 2020 года школьные друзья вернулись в Нижний Тагил из-за пандемии коронавируса, встретились и решили снять кино.

«Когда нам было 10 и 12 лет, мы придумали идею своего фильма. Помню, нас впечатлила тогда комедия “Мальчишник в Вегасе” и мы хотели сделать фильм про детский мальчишник с газировкой и конфетами. А этой весной так сложилось, что мы, наши друзья оказались в городе в одно время. За месяц мы написали сценарий и стали искать команду», — рассказал «Афише МС» Семён Мруз.

За май и июнь был отснят нужный материал, а на июль пришёлся монтаж. Оператором фильма стал тагильчанин Егор Нестеров. Главные роли исполнили Семён и Евгений, а второстепенные — актёры-дебютанты, их школьные друзья и знакомые. Специально для создания картины из Тюмени был пригнан старенький BMW, который был нужен для сохранения стилистики фильма.

«Снимали в пяти разных квартирах, много съёмок проходило на улице. Мы переживали из-за пандемии, что у нас могут быть проблемы с правоохранителями, но обошлось. Сложности были с погодой и с тем, чтобы всех собрать на площадке. Ещё на некоторые сцены уходило по 20 дублей, потому что для наших друзей это был первый актёрский опыт», — рассказывает Семён.

По словам Семёна, короткометражка напоминает о том, что из любой сложной ситуации есть выход. Её главные герои — актёр, который вынужден работать в театральной студии с детьми, и писатель в творческом кризисе, которого бросила подруга. Герои много гуляют по Тагилу, разговаривают о жизни и пытаются найти ответ на очень странный вопрос: водятся ли в Тагильском пруду дельфины?

Премьера фильма «Как я чуть не увидел дельфина» прошла на домашнем показе в Тагиле. Дальше ребята планируют участвовать в различных кинофестивалях. Короткометражка выложена в сеть, её можно посмотреть на странице Семёна Мруза во «ВКонтакте».