В Нижнем Тагиле во дворе жилого дома дерево упало на припаркованные автомобили

Днём 17 мая во дворе дома № 29 по улице Космонавтов многолетний тополь упал на припаркованные автомобили. Как рассказал АН «Между строк» житель дома Михаил, ветки с этого дерева, ломаясь и падая, уже создавали опасные прецеденты.

«Я живу здесь уже восемь лет, и каждый год ветки с этого дерева ломаются, но пока обходилось без ЧП, — поясняет мужчина. — Обращался в управляющую компанию, но они не реагировали, пришлось писать в “Городской контроль”, и только тогда крону подрезали. А в этот раз оно само полностью упало. На одном автомобиле разбито заднее стекло, на втором тоже вмятины, наверное, останутся. Сейчас там представители УК бегают».

Согласно отчёту мэрии, в 2019 году на придорожных территориях, в парках и скверах города выполнена формовочная обрезка 1282 деревьев, вырезка сухих ветвей на 5027 деревьях, убрано 434 переросших и аварийных дерева. В бюджете города на 2020 год предусмотрены расходы по кронированию и валке аварийных деревьев в размере 1 млн рублей.