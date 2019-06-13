В Нижнем Тагиле во дворе дома сбили ребёнка

В среду, 12 июня, во дворе дома № 73 по Черноисточинскому шоссе автомобиль Nissan Almera сбил 9-летнего мальчика. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ДТП произошло около 19:30, когда ребёнок возвращался домой после прогулки. Пострадавший был доставлен в ЦГБ № 3 с диагнозом «ушиб головы». После осмотра медиками мальчик был отпущен домой. Медицинское освидетельствование показало, что на момент происшествия 35-летний водитель был трезв.

«С наступлением летних каникул в Нижнем Тагиле наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Родители, ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах безопасного перехода проезжей части, о том, что дорогу разрешено переходить только по пешеходному переходу, убедившись, что все транспортные средства остановились. Дети должны знать, что, как только они вышли на улицу, они уже должны быть предельно внимательны. Запрещено играть в игры на проезжей части. При прогулке во дворе, в привычной для ребёнка среде, он должен помнить, что во дворах существуют внутриквартальные проезды, по которым ездят автомобили, при пересечении таких участков ребёнок должен смотреть по сторонам. Водители транспортных средств при движении по внутриквартальным проездам также должны быть внимательными, передвигаться с минимальной скоростью движения. Во дворах очень много припаркованных автомобилей, из-за которых неожиданно может появиться ребёнок», — напоминают в дорожной полиции.