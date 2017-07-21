В Нижнем Тагиле во дворе дома сбили 6-летнюю девочку

Накануне, 23 июля, у дома № 33 по улице Керамиков произошло ДТП, в котором пострадала 6-летняя девочка. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 21-летняя водитель Daewoo Nexia при движении по внутриквартальному проезду допустила наезд на ребёнка, который перебегал проезжую часть. В результате ДТП у девочки диагностировали перелом правого бедра со смещением. Пострадавшая госпитализирована в ЦГБ № 4.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила