В Нижнем Тагиле вновь пройдёт плановое отключение электроэнергии (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 03.10.2021 23:00 по 04.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Космонавтов 29, 29а, 29б, 31а; Красноармейская 143, 143А, 143а, 145, 147, 149, 151; Удаленный блок станции (УБ-12) Космонавтов (в р-не жил. дома 29б); нежилое помещение Космонавтов 29 А-1001; Магазин Космонавтов 29-19,20; Магазин продовольствен. товаров Космонавтов 29-34; магазин Космонавтов 29А (пл. бывш кв.36); Магазин "EMEX" Космонавтов 29а (б.кв.34); магазин промтоваров Космонавтов 29а-19; нежилое помещение Красноармейская 143 А; магазин продовольственный Красноармейская 143а (бывш. кв. 21)

2 с 04.10.2021 08:00 по 04.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

3 с 04.10.2021 08:00 по 04.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Новострой 24; распределительный щит для реконструкции автодорог общего пользования Серова

4 с 04.10.2021 08:00 по 04.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

5 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Металлургов 17 А, 46; гаражный бокс Металлургов литер А 1

6 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79; Урожайная 51, 64а

7 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Константина Заслонова 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51

8 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 138, 140; Калужская 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 138, 153, 156, 158, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 109, 136; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина

9 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 228; Киевская 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217

10 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 74 А; Киевская 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71; Советская 62

11 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а; Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179г; Туманная 1; Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая)

12 с 04.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Сибирская 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9

13 с 04.10.2021 09:30 по 15.10.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; строительный вагончик Свердловское шоссе Садоводов

14 с 04.10.2021 09:30 по 04.10.2021 10:30 п. Черноисточинск: Чапаева 64а, 66а. 68, 70, 74, 89б, 93

15 с 04.10.2021 10:00 по 04.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большевистская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Дальняя 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Кондукторская 12, 7; Константина Заслонова 101, 103, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Минская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 36, 37, 42, 43, 48, 54, 59, 60; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 12, 13, 138, 14, 140, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 1, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 11, 110, 111, 112, 12, 120, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б, 99, 99А; Степная 93; Сцепщиков 15; Узкая 17, 30, 32, 39, 41, 43, 44, 49, 51; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 8, 9; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2550 Монтажников Садоводов, Зеленстроевская; магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар; Наружное освещение ТП-2530 ; Наружное освещение ТП-2526 ; Наружное освещение ТП-2536 ; Наружное освещение ТП-2529 ; Автосервис Садоводов

16 с 04.10.2021 11:00 по 04.10.2021 12:00 п. Черноисточинск: Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9

17 с 04.10.2021 13:30 по 04.10.2021 14:30 п. Чауж: Солнечная 30, 4, 5А, 6

18 с 04.10.2021 15:00 по 04.10.2021 23:00 г. Нижний Тагил: Береговая 63, 65, 66, 68, 68А, 71, 73, 73а, 8; Болотникова 9; Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 27а, 28, 3, 30, 31, 32, 32-А, 33/1, 34, 3а, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Евстюнинская 1, 10, 104, 11, 12, 13, 2, 3, 3-С, 4, 5, 6, 61, 63, 7, 8, 8-А, 84, 9; Железнодорожная 10, 12, 12А, 12Б, 14/1, 16, 2 А, 25, 3, 33, 34, 5, 6, 7, 7а; Лайская 10, 16а, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 76, 78, 7А, 80 Б, 80 В, 80/3, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 97/1, 97/2; Полевая 1, 11, 11а, 11б, 12, 14а, 15, 2, 21, 3, 4, 52, 7, 8, 9, 9а; Северный пер 12; Железнодорожников 16, 27, 29, 42, 5, 53, 59; пер. Западный 20, 3, 4, 44, 45а, 49, 5, 52, 53, 54, 58, 72; Лайский тракт 11; Дом Городская 1-Б огород; Дом Городская 17огор; Дом Городская 19огор; Дом Городская 30-А/о; Дом Городская 30-Б/о; Дом Городская 31/ч.с; Дом Городская 31Аог; Дом Городская 33/3ог; Дом Городская 40 огор; Дом Городская 47/ог; Дом Городская 6/17ог; Огород Городская 6/9 огород; Дом Евстюнинская 1/2ог; Дом Евстюнинская 102огор; Дом Евстюнинская 94А огород; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная 1 кв. 2; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 50/огор; Дом Напольная 7 огород; Дом Напольная 72/огород; Дом Напольная 74/2ог; Квартира Напольная 74/3 ог; Дом Напольная 79/ог; Дом Напольная 81Б/огор; Дом Напольная 88/баня; Квартира Напольная 93огор; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.1; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.2; жилой дом (п. Волчёвка) пер. Западный переулок, 20; ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр.газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); ШУО-0,4кВ от ТП-1535 Городская; таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная; жилой дом п. Волчевка Железнодорожная; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная; ЛЭП-6кВ, СТП25/6/0,4 для наружного освещения п. Волчевка, в границах населенного пункта; индивидуальный жилой дом п. Волчевка, в границах населенного пункта

19 с 04.10.2021 15:00 по 04.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

20 с 05.10.2021 08:00 по 05.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52а, 54; Летная 1; Фотеевская 3

21 с 05.10.2021 08:00 по 05.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коммунальная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5; Промышленный 31; Семенова 11, 13, 15, 17-1, 17-2, 19, 23, 25, 27, 27а, 3, 30, 30а, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 7

22 с 05.10.2021 08:00 по 05.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9; Рабочая 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 2а, 34; жилой дом Коммуны 6 гараж

23 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Круговая 132, 134, 136, 138, 140, 142

24 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а; Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179г; Туманная 1; Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая)

25 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148; Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 140, 155, 97; Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

26 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 110; Минская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 54; Смоленская 79; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар

27 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 110; Минская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 54; Смоленская 79; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар

28 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Добролюбова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Калинина 23, 25; Котовского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 8; Новоселов 2; Добролюбова проезд 1, 2, 3, 4, 6, 7; Гаражи (27 шт.) Луначарского

29 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1039 ; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

30 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027 ; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

31 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 139, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2

32 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Береговая 1 а; Горбуновская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36а, 38, 4, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 8; Радужная 1, 2, 3, 4, 5

33 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 10:30 п. Висим: Большевистская 100, 101, 102, 105, 107, 111, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 93, 94, 97, 98; Скважина Большевистская 76скв

34 с 05.10.2021 11:00 по 05.10.2021 12:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 66А; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; зона отдыха п. Висим

35 с 05.10.2021 13:30 по 05.10.2021 15:00 п. Висим: Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9

36 с 05.10.2021 15:00 по 05.10.2021 16:00 п. Висим: 9 Января 2А; Демьяна Бедного 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 30, 32, 36; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8

37 с 06.10.2021 08:00 по 06.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Семенова 10/1, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24а, 26а, 26аа, 4, 5, 6, 8; Сурикова проезд 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 17, 19, 21, 23, 25, 25-2, 27, 29-2, 29-4, 29а, 31-3, 33-2, 39; Финансовый 24, 26, 26а, 5, 7, 8; катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ; Дом Семенова 24/2верх2; Дом Семенова 24/2низ2; Дом Тагильская 29/31

38 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Брусничная 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38; Вишневая 43

39 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161

40 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 13, 15, 17, 19, 1Б, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 5, 7, 9

41 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грузчиков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Шамотная 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 31, 31 а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2

42 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мурманская 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; Отечественная 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

43 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алябьева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Волгодонская 64, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80; Волочаевская 18а, 20, 20 А, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48; Лермонтова 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72; Пермская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; Тропинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Задорожная 10, 11, 12, 15, 21, 6, 9; 1-ая Задорожная 3; нежилое здание ( гаражный бокс) Волгодонская в районе жилого дома № 63

44 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 1, 13, 15, 15б, 17, 19, 21а, 23, 25/2, 25а, 31, 31а, 35а, 37, 5, 9

45 с 06.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 70, 79, 81, 83; Гараж Глеба Успенского 65гар

46 с 06.10.2021 09:30 по 07.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 73/1, 75, 77, 79; Пригородная 37, 39, 47А, 47а

47 с 06.10.2021 09:30 по 06.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Жилой дом Карла Маркса 41/39; СКТ № 035-1 Карла Маркса 41/39; РСПД Карла Маркса 41/39; офис Карла Маркса 41/39; Офис Карла Маркса 41/39-1; Парикмахерская Карла Маркса 41/39-54; Офис Карла Маркса 41/39-86; нежилое помещение Карла Маркса 41/Красноармейская, 39; ООО "НКС" Красноармейская 39/К.М.41

48 с 06.10.2021 10:00 по 06.10.2021 15:30 п. Висимо-Уткинск: Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8А; Розы Люксембург 1Б

49 с 06.10.2021 10:00 по 06.10.2021 11:00 п. Чащино: Таёжная 10, 1А, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 9; Железорудная 2; Таежная 15, 5А; Болотная 16, 3, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 23, 3, 4, 6, 8; строительство нежилого здания (п.Чащино) Таежная 250м от дома № 10; таксофон по акту (Чащино) ;

50 с 06.10.2021 13:00 по 06.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; Строителей проспект 1, 1 А, 1А, 1а, 3, 5, 5-62, 7; Строителей 1А; Магазин промтоваров Горошникова 70 (кв.2); Офис "Пять звезд" Горошникова 70-62; магазин промышленных товаров Горошникова 72 (цокольный этаж); Магазин Горошникова 76-48; нежилое помещение/киноцентр Ленина 57/Строителей, 2; офис Строителей проспект 1 (бывш. ж/д кассы); Офис Строителей проспект 1а-21; нежилое помещение Строителей проспект 5 (бывш. кв. 19); Магазин промтоваров "Презент" Строителей проспект 5-42,6А; Магазин "Лидер" Строителей проспект 5-59,60;

51 с 06.10.2021 23:00 по 07.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: 9 Января 1, 2; Бирюзовая 12, 10, 8; Зимняя 27 (БССС)

52 с 07.10.2021 08:00 по 07.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Союзная 19, 19а, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55

53 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

54 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авиационная 1, 2, 4; Маяковского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чайковского 67

55 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Круговая 132, 134, 136, 138, 140, 142

56 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Березовая 63, 65; Боровая 14, 20, 9; Кедровая 19, 21, 23, 25, 31; Коксовая 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56; Проезжая 44, 54, 54А, 58; Самолетная 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сульфатная 15, 17, 21, 3, 5

57 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 57; Ильича 44, 44г, 46, 48, 48Г, 50, 52, 54, 54г, 56, 60, 60А, 62, 64, 66, 68

58 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

59 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

60 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 24, 26, 38; Индивидуальная 4, 6; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черноморская 1, 13, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 25, 27, 27 А, 34, 36, 38, 40, 5, 9; нежилое здание (гараж) Огнеупорная 48в, корпус 1; МКД Черноморская 13/10; СКТ-075 Черноморская 13/10; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Чернышевского 21/39; ТП-3648 ; ГСК Чернышевского

61 с 07.10.2021 09:30 по 07.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Тупиковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

62 с 07.10.2021 10:00 по 07.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Черных 18, 20В, 20В.; РК NTG 073 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Фрунзе 15/Аганичева

63 с 07.10.2021 11:00 по 07.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

64 с 07.10.2021 13:30 по 07.10.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайняя 22А, 4; Фотеевская 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50

65 с 07.10.2021 13:30 по 07.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 137

66 с 07.10.2021 15:00 по 07.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22б, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 7, 8, 9; жилой дом Соревнования 2 литер Б

67 с 07.10.2021 23:00 по 07.10.2021 23:30 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 32, 32-3, 32а, 34, 34-1, 34-2, 34а, 36, 36-2; Дзержинского 53, 55, 61, 63, 65; Коминтерна 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68; Ленинградский проспект 39, 41, 41-2, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 57-2, 59, 61, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75-4; Мира 21; Тимирязева 52, 54, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84; Энтузиастов 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46 а, 46А, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а; магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12; Магазин "Пивко на разлив" Дзержинского 61 (кв. 63,64); Магазин "Двери" Дзержинского 61-42; Блинная Дзержинского 63 (кв.22,3,4); нежилое офисное помещение Дзержинского 65 (подвал); РСПД Коминтерна /Тимирязева, 61/56; Спортивное помещение Коминтерна 58 (1 этаж); светофорный объект Т7 Коминтерна 59 (МБОУ СОШ № 77); Офисное помещение Коминтерна 64, кв.12; Монтажная будка Коминтерна 68,52,55; Магазин "Мастер плюс" Ленинградский проспект 39 - 41,42,43; Нежилое помещение Ленинградский проспект 39 кв. 23,24; Нотариальная контора Ленинградский проспект 39-2,1; Офис Ленинградский проспект 41-16,25; Агентство недвижимости Ленинградский проспект 41-26; Магазин "Джинсовый мир" Ленинградский проспект 41-27; нежилое помещение Ленинградский проспект 55 (площадь бывших квартир 25, 26, 27); нежилое помещение Ленинградский проспект 57 пом.1026; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57, кв.15; Парикмахерская Ленинградский проспект 57-13; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57-25; магазин "Экстази" Ленинградский проспект 57-27; Магазин "Флэш" Ленинградский проспект 61-27; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3; Магазин "Татьяна" Ленинградский проспект 75-25; Магазин Энтузиастов 30, кв.2; Офис Энтузиастов 35, 1 эт, № 110; Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46; наружное освещение ТП-2016 ; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2061 Дзержинского; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2015 Тимирязева

68 с 08.10.2021 00:00 по 12.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 5а, 5б, 7, 77а, 9; Энтузиастов 10, 10а, 12, 14, 16; Юности 12; медико-диагностический центр Окунева /Энтузиастов; Аптека Энтузиастов 12-62,63,64; наружное освещение ТРП-2001 ; Тепловая насосная станция №27 Володарского

69 с 08.10.2021 09:30 по 08.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 1, 1 Б, 11, 13, 15, 17, 3, 4Б, 5, 7А, 8, 9; 1 Запрудная 1, 2, 3, 4, 5; Дом 1 Запрудная шлагб

70 с 08.10.2021 09:30 по 08.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 57а (Пансионат "Тагильский")

71 с 08.10.2021 09:30 по 08.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Кирпичная 21, 23, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50; Луговая 26, 33; Северная 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

72 с 08.10.2021 10:00 по 08.10.2021 15:00 п. Висим: Розы Люксембург 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 33, 35, 6

73 с 08.10.2021 11:00 по 08.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Захарова 10; Киоск "Пресса" Захарова 10

74 с 08.10.2021 13:00 по 08.10.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Геодезистов 1, 10, 13, 5, 7, 9; Краснознаменная 100, 102, 102А, 102б, 104, 104б, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 94 В, 94/1, 94/2, 98, 98а, 98б; Геодезистов проезд 14, 2, 3, 4, 6

75 с 08.10.2021 14:30 по 08.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Дальневосточная 15; Камышовая 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Куйбышева 3, 5, 6; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103

76 с 10.10.2021 23:00 по 11.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 40, 44, 46, 48; Выйская 29, 31, 33; ШУО-0,4кВ от ТП-1462 Верхняя Черепанова / Выйская

77 с 11.10.2021 08:00 по 11.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вогульская 48, 52, 54, 56, 58; Космонавтов 26

78 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33; Полевая 16, 16аа, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Сосновая 15а; Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

79 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57; Малиновая 10, 11, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

80 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коксовая 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2А, 2а, 3, 5, 7, 9; Краснофлотская 2, 3, 9; Советская 3, 4, 5, 6, 7, 9; Цементная 2; Сухоложская 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9

81 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

82 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 6, 8

83 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; светофорный объект Алтайская -Юности; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203)

84 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; светофорный объект Алтайская -Юности; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203)

85 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бауманская 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2-4, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 46, 48, 50, 6, 7А, 8, 9; Кленовая 13, 5а; Полуденская 1, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 3, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 5, 50; Проходчиков 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; Хрустальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19/1, 19/2, 2, 21, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Квартира Кленовая 9/11-1; УКЗ (ул. Кленовая) Кленовая; строительство газовой котельной Кленовая; Повысительная насос.станция №20 (п.В.Черемшанка) Полуденская; Н/о ТП-516 В.Черемшанка

86 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 52А, 52а, 56; Огнеупорная 60, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112

87 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 45А; Дарвина 35, 37, 39; Керамиков 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Хохрякова 58, 62, 65, 67, 69, 71, 73; Широкая 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9; Гараж Балакинская на территории ГЭК "Мебельщик"; площадка для обучения вождению курсантов автошколы Балакинская

88 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дарвина 29, 30; Керамиков 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 9; Хохрякова 54; Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская

89 с 11.10.2021 09:30 по 11.10.2021 10:30 п. Черноисточинск: Ленина 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84А, 88, 88а, 92а

90 с 11.10.2021 10:00 по 11.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 33, 46, 52, 59; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 21; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 26, 55, 58; Трудовая 110; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; Гараж Носова 161 гараж; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова

91 с 11.10.2021 10:00 по 11.10.2021 16:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

92 с 11.10.2021 11:00 по 11.10.2021 12:00 п. Черноисточинск: Ушкова 16, 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 21б, 24, 24А, 24Б, 25

93 с 11.10.2021 12:00 по 11.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 23; АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе; АЗС № 4 Восточное шоссе

94 с 11.10.2021 13:30 по 11.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 69а, 69н, 71, 73, 77, 94; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19

95 с 11.10.2021 13:30 по 11.10.2021 14:30 п. Черноисточинск: Береговая 1; Кирова 10, 12, 14, 16а; Чапаева 1-3

96 с 11.10.2021 15:00 по 11.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 52; Фрунзе 42А

97 с 11.10.2021 21:00 по 12.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кольцова 10, 11, 3, 5, 6, 6-1, 9-1, 9-2; Московская 1, 10, 1А, 3, 4, 5, 6, 6а; Пиритная 19, 23, 27а, 28, 29, 31а, 33, 35; Ульяновская 17; Чаплыгина 26, 27, 29-1, 29-2, 30, 32, 34

98 с 11.10.2021 23:00 по 12.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 40, 42, 46, 48; Выйская 27, 29, 31, 33, 54; аптека Выйская 29 (кв.53); Стоматологический салон Выйская 31 (пл. бывш.кв. 21,22,3,23,2); Гараж Липовый тракт 7 бокс №8; Светофор "Оптовый рынок" Выйская

99 с 12.10.2021 00:00 по 13.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Каспийская 23, 23а, 23б, 27, 27а;

100 с 12.10.2021 08:00 по 12.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 24 В, 24а, 24б; Пригородная 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15А, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 6Б, 8А; Гараж Пригородная 8 гараж

101 с 12.10.2021 08:00 по 12.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верхняя 32, 34, 36, 38, 40; Дружинина 42, 46, 48; Ульяны Громовой 19, 21, 23, 26, 28, 29-1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 54; Александровская 55, 57, 59, 61, 63; Демидовых 4; Лазо 3; Дом Ульяны Громовой 29/31; Гараж Ульяны Громовой 46гар

102 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Цветочная 1, 2, 4, 5, 6, 8; Сиреневый бульвар 13, 15, 17, 19, 21, 23

103 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Комсомольская 17; Пушкина 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62; Советская 70А; Чапаева 11, 11а; Школьная 11, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская

104 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Серная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а; садовый дом СНТ "Горняк-1" Рудника им. III Интернационала Новая участок 11

105 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

106 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

107 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 122, 124; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-1,2,3,6; Салон красоты Пархоменко 124-16,17; Магазин "Золушка" Пархоменко 124-18,31; Магазин промтоваров Пархоменко 124-32,33; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-46,47,48

108 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бурщиков 3, 3А, 4, 6; Городская 27а, 31, 32, 32-А, 33/1; Евстюнинская 104, 61, 63, 84; Кленовая 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6; Напольная 76, 78, 80 Б, 80 В, 80/3, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 97/1, 97/2; Проходчиков 1, 3, 5; В.Черемшанка 13б, 14б; Дом Городская 30-А/о; Дом Городская 30-Б/о; Дом Городская 31/ч.с; Дом Городская 31Аог; Дом Городская 33/3ог; Дом Городская 47/ог; Дом Городская 6/17ог; Огород Городская 6/9 огород; Дом Евстюнинская 102огор; Дом Кленовая 1/3-1; Гараж Кленовая 16а гар; Квартира Кленовая 5/7-2; Дом Напольная 50/огор; Дом Напольная 72/огород; Дом Напольная 74/2ог; Квартира Напольная 74/3 ог; Дом Напольная 79/ог; Дом Напольная 81Б/огор; Дом Напольная 88/баня; Квартира Напольная 93огор

109 с 12.10.2021 09:00 по 20.10.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

110 с 12.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

111 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 40; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Катодная защита Вагоностроителей район ж/д № 40

112 с 12.10.2021 09:30 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

113 с 12.10.2021 09:30 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 33, 41; 3 Декабрьская 29, 47; Баранчинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 37; Заречная 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84а, 85, 85А, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89, 89 Б, 89а, 9, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 98аа, 99; Зеленая 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21аа, 22, 22а, 22б, 22г, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41 А, 41а, 43, 45, 47, 47 А, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6а, 7, 8, 9; Кирпичная 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Луговая 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 73-2; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Свободы 10; Тракторная 11, 12; Хрустальная 7; Электриков 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Привольная 6; Вербная 8; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д.93; Квартира Зеленая 10а-2; гараж Зеленая 45 гараж; Квартира Зеленая 6баня; н/о ТП-1005 Осенняя -Некрасова-Свободы; Гараж Осенняя 12гараж; Дом Полярная 53баня; н/о ТП-1008 ; н/о ТП-1055 ; н/о ТП-1087А

114 с 12.10.2021 09:30 по 14.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Гаева 121; Декабристов 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 90, 92; Союзная 41, 54; Торфяная 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

115 с 12.10.2021 10:00 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: КНС-8 а 9 посёлок

116 с 12.10.2021 11:30 по 12.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Жданова 3, 5, 7, 9; Московская 9; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 9; Пушкина 1, 3, 5, 7; Сланцевая 1, 13А, 13а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Ульяновская 27, 29, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; Ярославская 10, 1а, 2а, 6, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная; светофорный объект Ульяновская -Сланцевая; Гаражи Жданова; ШУО-0,4 кВ от ТП-3817 Чаплыгина; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

117 с 12.10.2021 23:00 по 13.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 39, 43

118 с 13.10.2021 08:00 по 13.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кулибина 39, 41, 43, 45; Кушвинская 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 53, 57; Менделеева 55

119 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-112 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

120 с 13.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

121 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Горняка 10, 1а; Московская 19, 21; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56; Шмидта 16а, 17, 17а, 18; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3815 ; ТП-3826 (ШР-11)

122 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 28, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 21

123 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня

124 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

125 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

126 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дарвина 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8; Землячки 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; Малышева 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32/1, 33, 35, 37, 39; Шаумяна 15, 17, 21а, 24, 26, 28; Дом Малышева 22/21; Дом Малышева 32/2А; Дом Шаумяна 15/13

127 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грузчиков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Шамотная 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 31, 31 а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2

128 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 103, 109; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Каховская 15; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2)

129 с 13.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 103, 109; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Каховская 15; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2)

130 с 13.10.2021 09:30 по 13.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 104, 106, 106А, 108, 108а, 110, 110а, 112, 112а, 114, 114а, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 132; светофорный объект типа Т7 Бригадная -Уральский пр-т (в районе д/сада № 19)

131 с 13.10.2021 13:30 по 13.10.2021 16:30 г. Нижний Тагил: Газетная 71, 73, 77, 79, 81 А, 81А, 81а; нежилое помещение Газетная 81А оф.5; Светофор Школа № 16 Газетная

132 с 14.10.2021 08:00 по 14.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Чащино: Таёжная 10, 1А, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 9; Железорудная 2; Таежная 15, 5А; Болотная 16, 3, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 23, 3, 4, 6, 8; строительство нежилого здания (п.Чащино) Таежная 250м от дома № 10; таксофон по акту (Чащино) ;

133 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 14:00 п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 1, 11, 12а, 13, 14, 15, 17, 4, 5, 6, 7, 8; Октябрьская 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56А, 57, 58, 6, 63, 67, 67А, 69, 71, 73, 77, 77А, 79, 8, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97;

134 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 13:00 п. Черноисточинск: Береговая 1; Кирова 10, 12, 14, 16а, 4, 8; Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева; БССС п. Черноисточинск Черноисточинск

135 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Урожайная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

136 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 70, 79, 81, 83; Гараж Глеба Успенского 65гар

137 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Янтарная 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

138 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89; Авиационная 13, 15

139 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 228; Киевская 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217

140 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79; Урожайная 51, 64а

141 с 14.10.2021 09:00 по 14.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Степная 5,7,15,17, 14-40; Фестивальная 3-20; Линейный проезд 3, 5, 4-8; Украинская 1а, 2а

142 с 14.10.2021 11:00 по 14.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Черноисточ. шоссе 65, 63 (18в) под. №1, магазин

143 с 14.10.2021 11:00 по 14.10.2021 16:00 с. Сулем: Гагарина 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 54

144 с 14.10.2021 13:00 по 14.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ленина 62, 64; Садовая 19а, 1б, 3; офис Карла Маркса 66, кв. 55; Электронное табло Ленина - Садовая; РК NTG 125 GGBB Октябрьской Революции /Ленина

145 с 14.10.2021 13:00 по 14.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19В, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29В, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 64А, 7, 9, 9А; Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 100, 102, 106, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 В, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 72А, 73, 75, 79, 81, 81А, 81а, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93, 94; Фурманова 1, 10, 11, 11 А, 13, 14, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунистическая 2; Дом Чапаева 106 А; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; жилой дом Фурманова участок 17; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; Наружное освещение ТП-5083 (Калинина, Чапаева, Фурманова) Фурманова

146 с 14.10.2021 13:30 по 14.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Верескова 13, 18; Ивана Федорова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9

147 с 14.10.2021 15:00 по 14.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гаражные боксы (напротив ГЭК "Кедр") Индустриальная

148 с 14.10.2021 16:00 по 15.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленина 62; Садовая 19а; офис Карла Маркса 66, кв. 55

149 с 14.10.2021 21:00 по 15.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Гвардейская 10, 12, 14, 16, 16/2, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 38, 4, 6, 6/14; Индивидуальная 1а, 4, 5, 6, 7; Копровая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Кутузова 15, 15/8, 16, 17; Матросова 1-А, 15, 17, 18, 19, 21, 22; Металлургов 32; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 7, 8; Пожарского 11, 13, 15, 3, 9; Попова 8, 8а; Черноморская 1, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 1а, 25, 27, 27 А, 34, 36, 38, 40, 5, 9; Шевченко 17, 19; РСПД Гвардейская 31 подъезд 2; РСПД Гвардейская 37 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 5 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 7 подъезд 4; установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6; РСПД Матросова 17 подъезд 2; СКТ-075 Матросова 18/17; РСПД Матросова 22 подъезд1; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; нежилое здание (гараж) Огнеупорная 48в, корпус 1; РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2; РСПД Попова 8 подъезд 3; МКД Черноморская 13/10; СКТ-075 Черноморская 13/10; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Чернышевского 21/39; ТП-3606 ; ТП-3620 ; ТП-3648 ; ТП-3675 ; ТП-3676 ; гаражный бокс Огнеупорная; ГСК Чернышевского

150 с 15.10.2021 09:00 по 15.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

151 с 15.10.2021 09:00 по 15.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Фестивальная 21-39; Степная 42-76; Линейный проезд 4-10; Степной проезд 3-9, 4-12; Моховой проезд 3-13, 4-14

152 с 15.10.2021 09:30 по 15.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: ул.Кленовая 3,4,5,6 (по 2 этажа,12квартир), ул.Кленовая 1/3, 5/7,9/11 (частные), пос.Черемшанка 13б,14б (по 7 квартир), ул.Бурщиков 3,3а,4,6 (частные), ул.Шламовая 3 (частный)

153 с 15.10.2021 09:30 по 15.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60А, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а; ШР-18 Рабочая опора № 7

154 с 15.10.2021 10:00 по 15.10.2021 15:00 п. Висим: Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Баклыкова 26, 28; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 41, 5, 7, 8, 9; Базовая станция п. Висим ;

155 с 15.10.2021 11:00 по 15.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Верхняя 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31; Дружинина 25а; Александровская 11, 13, 15, 17, 19 А, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43, 9; строительство жилого дома Верхняя стр. № 5; Жилой дом Верхняя стр.2; Установка катодной защиты (на мкр "Александровский" ул. Верхняя) Мкр "Александровский"

156 с 15.10.2021 13:15 по 15.10.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 74, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2

157 с 15.10.2021 14:30 по 15.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Семенова 10/1, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24а, 26а, 26аа, 4, 5, 6, 8; Сурикова проезд 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 17, 19, 21, 23, 25, 25-2, 27, 29-2, 29-4, 29а, 31-3, 33-2, 39; Финансовый 24, 26, 26а, 5, 7, 8; катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ; Дом Семенова 24/2верх2; Дом Семенова 24/2низ2; Дом Тагильская 29/31

158 с 18.10.2021 09:30 по 18.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 32; Циолковского 15, 17, 19, 21

159 с 18.10.2021 09:30 по 18.10.2021 11:00 п. Черноисточинск: Куйбышева 19, 21; Московская 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 23А, 2а, 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9

160 с 18.10.2021 10:00 по 19.10.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зеленая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22аа, 23, 25, 27, 29, 5, 6, 9; Космонавтов 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 9аа; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Победы 18, 19, 20, 20аа, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Полевая 10, 16, 21, 3, 8; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Б; Школьная 15, 17, 17 А, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 90, 92, 94, 96; Октябрьская(Покровка) 10, 11, 13, 8, 9; Полевая (Покровское) 11, 12, 2, 20, 5, 6; станция катодной защиты Мира в районе д.2; шкаф управления наружным освещением Советская; Наружное освещение Покровское

161 с 18.10.2021 11:00 по 18.10.2021 12:00 п. Черноисточинск: 2-я Советская 10, 11, 11А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 5, 7, 9; 1-я Советская 37

162 с 18.10.2021 13:30 по 18.10.2021 15:00 п. Черноисточинск: Ленина 112а, 122, 122а, 126, 128, 136, 140