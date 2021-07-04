В Нижнем Тагиле владелец нелегального кафе пытался за 15 тысяч рублей подкупить полицейского

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор местному предпринимателю, который за взятку сотруднику полиции хотел избежать ответственности за нелегальный бизнес. Как сообщает пресс-служба СК по Свердловской области, в марте 2021 года в одном из торговых центров Нижнего Тагила подсудимый, не имея необходимой разрешительной документации и не будучи оформленным в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, открыл кафе.

«Вскоре в данной точке общественного питания была проведена проверка сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Стражи порядка выявили факт незаконной предпринимательской деятельности и уведомили об этом владельца кафе. Понимая, что за выявленное нарушение он может быть привлечён к установленной законом ответственности, гражданин решил дать сотруднику полиции взятку за непроведение процессуальной проверки. В служебном автомобиле он попытался передать стражу порядка 15 тысяч рублей. Однако представитель МВД взятку не принял, после чего незадачливый бизнесмен был задержан», — пояснили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. 15 тысяч рублей взятки также обращены в доход государства.