В Нижнем Тагиле владелец фотомастерской отказал клиентам в изготовлении сувениров с символикой Z и V

В Нижнем Тагиле фотомастерская отказала клиентам в изготовлении сувенирных магнитов с символикой Z и V. В середине марта тагильчанка Наталья и её муж обратились в фотомастерскую на проспекте Строителей для изготовления сувенирных магнитов с буквами Z и V. Но девушка, принимающая заказы, им отказала, сославшись на распоряжение начальства. Директора фотосалона на месте не оказалось, тогда супруги оставили свой номер телефона, чтобы руководство салона могло с ними связаться, но за два дня им так никто и не перезвонил. Муж Натальи повторно сходил в салон и поговорил с хозяином организации.

«Мужу сказали, что они не печатают такие знаки. Якобы не хотят поддерживать антисемитизм, поскольку Z — это дьявольский знак», — рассказала тагильчанка.

Руководитель консультационного центра Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Александр Башкиров заявил АН «Между строк», что подобные ограничения потребителя в правах не совсем законны.