В Нижнем Тагиле виновник ДТП заплатит 40 тысяч рублей ребёнку-инвалиду

В Нижнем Тагиле водитель Geely MK Cross выплатит 13-летнему ребёнку-инвалиду компенсацию морального вреда за ДТП в размере 40 тысяч рублей. Инцидент произошёл 23 января 2019 года на пешеходном переходе в районе дома № 1 по улице Энтузиастов. 54-летний мужчина не заметил мальчика, который в результате наезда получил травму живота и после осмотра медиками был отпущен домой.

«Вследствие полученных травм ребёнок испытал сильное физическое, психологическое и нервное потрясение и был вынужден пройти амбулаторное лечение», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.