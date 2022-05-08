В Нижнем Тагиле ветераны Великой Отечественной войны смогут до конца 2022 года бесплатно пользоваться такси

6 мая Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по инициативе оргкомитета «Наша Победа» совместно с региональными властями и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Нижний Тагил попал в список городов-участников. Программа будет действовать до конца 2022 года. На каждого ветерана в рамках программы будет выделена субсидия в размере 3 тысячи рублей.

Воспользоваться услугой смогут инвалиды и участники ВОВ, военнослужащие последнего военного призыва в годы войны, а также лица, работавшие на ПВО в период войны.

Для того чтобы воспользоваться услугой, номер ветерана должен быть известен в региональном отделении ПФР. К каждому ветерану будет прикреплён работник соцзащиты. Заказать такси сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты. В случае, если ветерану неизвестен номер соцработника, тот самостоятельно с ним свяжется и поможет с заказом поездки. Работник соцзащиты через специальный личный кабинет создаст заявку на поездку, после чего СМС с подтверждающей информацией и номером автомобиля будет отправлено на номер телефона ветерана.