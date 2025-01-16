В Нижнем Тагиле весной откроется обновлённый офис Сбера

Сбер обновит ещё одно своё отделение в Нижнем Тагиле. С 16 января и до конца марта в офисе на ул. Юности, 16, будет проходить ремонт. После обновления пространство офиса станет более открытым и удобным для посетителей. В отделении можно будет получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнёров Сбера.

На время ремонтных работ тагильчане могут получить весь спектр банковских услуг в ближайших офисах Сбера на проспекте Вагоностроителей, 3 и Вагоностроителей, 70а.

Снять наличные и совершить платёжные операции можно в ближайших банкоматах по адресам:

Ленинградский проспект, 28

ул. Окунева, д. 36

ул. Окунева, д. 30

ул. Энтузиастов, д. 14

пр-т Дзержинского, д. 49

Также снять наличные можно на кассах магазинов «Пятерочка», «Монетка», «Верный» и «Перекресток». Чтобы получить деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму. За одну операцию можно снять до 5 тысяч рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных любыми российскими банками.

Отметим, что Сбербанк предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения офисов и обращения к сети устройств самообслуживания, например, через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».