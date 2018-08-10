В Нижнем Тагиле велосипедист убежал после ДТП

Сегодня около 12:00 возле дома № 2 по улице Садоводов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и ВАЗ-2105. В результате столкновения легковой автомобиль получил механические повреждения — у него выбито лобовое стекло и помята крыша. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, к моменту прибытия к месту происшествия экипажа ДПС велосипедист успел скрыться. В настоящее время сотрудниками ГИБДД ведётся его поиск для установления всех причин аварии.