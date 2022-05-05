В Нижнем Тагиле велосезон откроют соревнования на лыжной базе «Спартак»

Новый велосезон в Нижнем Тагиле откроется 15 мая на Голом Камне. Велогонку «Мала-хит 2022» (6+) организует велосипедный магазин «Спортик PRO». Поучаствовать в соревнованиях могут все желающие разного уровня подготовки. Любителям быстрой езды на велосипеде предлагают преодолеть дистанцию в 20–25 километров.

Для начинающих подготовят трассу любительского уровня, а для взрослых — классическую трассу XCO (кросс-кантри). Дистанцию разделят на четыре круга с набором высоты от 100 до 150 метров. Дети смогут проехать по маршруту длиной от 1 до 5 километров. Участвовать в соревнованиях можно с 10 лет, для этого необходимо взять свидетельство о рождении ребёнка и шлем.

Старт соревнованиям будет дан на лыжной базе «Спартак» в 12:00. Для участия можно зарегистрироваться заранее. В день соревнований регистрация начинается в 10:30.