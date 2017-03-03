В Нижнем Тагиле ВАЗовская «девятка» врезалась в здание суда
Сегодня утром неустановленный водитель на автомобиле ВАЗ-2109 врезался в фасад Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила на ул. Металлургов. По данным отдела пропаганды ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 8 часов утра. После столкновения водитель отечественной легковушки скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить его личность. Составлен административный материал по статье КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.
Агентство новостей «Между строк»
ФОТО: Владимир Клементьев